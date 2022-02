Der Weltranglistensiebte hatte mit Blick auf Russlands Invasion in der Ukraine schon am Donnerstag vor Reportern in Dubai erklärt: "Man erkennt, wie wichtig es ist, Frieden in der Welt zu haben und sich gegenseitig zu respektieren, egal was passiert, und vereint zu sein."

Im Endspiel trifft Rublev auf den Sieger der Partie zwischen Djokovic-Bezwinger Jiri Vesely aus Tschechien und dem Kanadier Denis Shapovalov.

Ad

ATP Acapulco Medvedev und Rublev schockiert über russischen Ukraine-Einmarsch VOR 8 STUNDEN

(SID)

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Nadal fassungslos wegen Krieg in der Ukraine

ATP Acapulco Gojowczyk verpasst Halbfinale - Medvedev nun gegen Nadal VOR 10 STUNDEN