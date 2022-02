Am Montagabend kehrt Novak Djokovic zurück auf den Tennisplatz. Beim ATP-Event in Dubai bestreitet der Serbe sein erstes Spiel seit Anfang Dezember.

Das Turnier in Dubai stellt eine der wenigen Teilnahme-Möglichkeiten für den weiter ungeimpften Weltranglistenersten dar. Im Emirat müssen Einreisende kein Impfzertifikat vorweisen. Aktuell hat Djokovic wenig Auswahl, wie der 34-Jährige bei einer Pressekonferenz vor dem Auftakt des Events beklagte:

"Ich habe momentan keine Wahl. Ich werde mich an die Regeln halten müssen." Der Serbe will das begrenzte Angebot aber voll ausschöpfen: "Egal, welches Turnier ich spielen kann, ich werde versuchen, in das Land zu kommen und das Turnier zu spielen."

Nach aktuellem Stand wird das Jahr 2022 also ein eher dünnes Programm für Djokovic bieten. Bei den French Open und den US Open kann der 20-fache Grand-Slam-Sieger nach den aktuellen Vorschriften nicht teilnehmen. Ein Start beim Rasenklassiker in Wimbledon scheint jedoch noch möglich zu sein.

Djokovic: Fernduell mit Medvedev um die Nummer eins

Für den Serben stellt sich daher momentan nicht die Frage, an welchem Event er teilnehmen möchte: "Es geht darum, wohin ich gehen und spielen kann", erklärte der Serbe.

Ein gefülltes Sportjahr hatte Djokovic aber ohnehin nicht geplant: "Ich habe nicht vor, ein volles Programm zu spielen, aber das war auch nicht meine Absicht vor dieser Saison."

Parallel läuft das Rennen um die neue Nummer 1 der Welt weiter. Der Djoker könnte den Status als Weltranglistenerster bis Ende der Woche an Daniil Medvedev verlieren. Sollte der Russe das parallel stattfindende Turnier in Mexiko gewinnen, wäre die Wachablösung perfekt.

Djokovic bestreitet in Dubai seine erste Partie auf der ATP-Tour seit mehr als zwei Monaten. Auftaktgegner ist der Italiener Lorenzo Musetti.

