Es ist amtlich: Rafal Nadal strebt nächste Woche in Acapulco seinen vierten Titel beim ATP-Event in Mexiko an.

Lange ließ der Australian-Open-Sieger offen, ob er beim Turnier teilnehmen würde. Nach einem intensiven Januar stand für den mittlerweile 35-jährigen Spanier die Regeneration im Vordergrund:

"Ich habe mich für Acapulco und Indian Wells angemeldet, aber ich muss eine Entscheidung treffen, die dem entspricht, was mein Körper mir erlaubt. Acapulco ist näher, ich wäre gerne dort, aber ich muss sehen, wie die Perspektive ist", so Nadal gegenüber Journalist Lorenzo Ercoli.

Die Perspektive scheint zu stimmen: Nadal ist schon Anfang der Woche von Madrid in Richtung Mexiko geflogen.

Prominente Setzliste

Nadal komplettiert eine prominentes Teilnehmerfeld: Mit Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas und Matteo Berrettini sind fünf der Top sechs in Mexiko am Start.

Lediglich Novak Djokovic hat sich für das parallel ausgetragene Event in Dubai entschieden

Beim Hartplatz-Turnier kann Nadal auf gute Erinnerungen zurückblicken: Schon 2005, 2013 und 2020 gewann der 21-fache Grand-Slam-Sieger das Event in Mittelamerika.

Das Turnier beginnt am 21. Februar. Ob Nadal auch bei den beiden ATP-Masters-1000-Events in Indian Wells und Miami mit von der Partie sein wird, ist noch unklar.

