So ging Satz eins mit 3:6 verloren, obwohl das Ergebnis angesichts der vielen Chancen für Zverev auch umgekehrt hätte aussehen können. Den Ausschlag dürfte Zverevs schwacher zweiter Aufschlag gegeben haben, der in Satz eins in fünf Doppelfehlern und nur 15% gewonnen Punkten resultierte. "Mein Aufschlag war heute nicht so da. Seit dem Restart war es eines meiner schlechtesten Matches", sagte Zverev.