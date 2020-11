Bei den ATP Finals in London geht es am Sonntag um den Titel: Dominic Thiem und Daniil Medvedev wollen sich heute zum inoffiziellen ATP-Weltmeister krönen.

Damit kommt es in der O2-Arena zum Duell der Gruppensieger. Thiem setzte sich in der Gruppe "London 2020" gegen Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev durch. Die einzige Niederlage kassierte er am letzten Spieltag gegen Rublev, als der Österreicher bereits vorher als Gruppensieger feststand.

Auch Medvedev war bereits vor seinem letzten Vorrundenspiel gegen Diego Schwartzman als Gruppenbester für das Semifinale qualifiziert. Dennoch ließ er nicht locker, sondern schlug Schwartzman in zwei Sätzen, womit er ohne Satzverlust durch die Gruppe "Tokio 1970" marschierte. Bereits vorher hatte er Alexander Zverev und den Weltranglistenersten Novak Djokovic glatt in zwei Sätzen besiegt.

In den Halbfinals am Samstag schlug Dominic Thiem dann Novak Djokovic in einem Dreisatz-Krimi 7:5, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5) und erreichte zum zweiten Mal in Folge das Finale bei den ATP Finals. Daniil Medvedev schlug in der Runde der letzten Vier French-Open-Rekordsieger Rafael Nadal 3:6, 7:6 (7:4), 6:4.