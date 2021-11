Am dritten Wettkampftag der ATP Finals in Turin kommt es in der roten Gruppe zu einem echten Kracher: Olympiasieger Alexander Zverev trifft auf den Weltranglistenzweiten Daniil Medvedev.

Mit einem zweiten Erfolg würde Zverev die Tür zur K.o.-Runde ganz weit aufstoßen. Das gleiche gilt aber natürlich auch für Titelverteidiger Medvedev.

Beim Masters in Paris kassierte Zverev vor eineinhalb Wochen im Halbfinale gegen den Russen eine krachende 2:6, 2:6-Niederlage. Gelingt ihm heute die Revanche?

Das Spitzenspiel der roten Gruppe jetzt hier im Liveticker:

Zverev - Medvedev 0:3

Zverev bleibt dran, kommt nach 0:40 auf Einstand und zum nächsten Breakball. Medvedev muss in dieser Szene sogar über den zweiten Aufschlag gehen, kann das Re-Break aber verhindern. Damit gelingt dem Russen bei einer 3:0-Führung der perfekte Start in dieses zweite Gruppenspiel in Turin.

Zverev - Medvedev 0:2

Zverev tut sich ebenfalls sehr schwer, seinen Aufschlag zu halten. Mehr noch: Der Weltranglistendritte fabriziert bei 30:30 einen Doppelfehler - Breakball Medvedev. Den nutzt die Nummer zwei mit einem butterweichen Volley am Netz.

Zverev - Medvedev 0:1

Zverev beginnt hervorragend beim Return, Medvedev mit Schwächen auf der Vorhand. Gleich die ersten zwei Breakbälle der Partie für den Hamburger. Aber: Der Russe bleibt cool, legt gute Aufschläge und ein Ass nach. Letztlich heißt es "Gioco Medvedev" - die Führung für den US-Open-Sieger.

Zverev - Medvedev 0:0

Das Match läuft, Zverev hat sich zunächst für Rückschlag entschieden und wird gleich auf das erste Break gehen.

Zverev - Medvedev - Ausgangslage

Zverev kann nach dem Erfolg gegen Matteo Berrettini mit einem Zweisatzsieg heute in seinem zweiten Match in der Roten Gruppe bereits das Halbfinalticket lösen. Medvedev gewann ebenfalls seine Auftaktpartie gegen Hubert Hurkcaz.

Zverev - Medvedev - Walk-in

Wir sehen den Walk-in der beiden Stars. Zunächst kommt Zverev in die Arena, dann Titelverteidiger Medvedev. Es beginnt die EInschlagphase und dann geht es hier in wenigen Augenblicken los.

Zverev - Medvedev - direkter Vergleich

Im direkten Duell steht es 5:5 zwischen Zverev und Medvedev. Die vergangenen vier Partien in den Jahren 2020 und 2021 gewann allerdings allesamt der Russe, der auch heute leicht favorisiert ist.

Zverev - Medvedev - Ausblick

Den dicksten Brocken in der Gruppe aber hat Zverev heute im Kräftemessen mit Medvedev vor der Brust. Der US-Open-Champion erteilte dem Tokio-Sieger vor einer Woche in Paris beim 6:2, 6:2 eine Lehrstunde und ist zusammen mit Novak Djokovic Topfavorit bei den ATP Finals. Der Russe relativierte nach der Partie zwar und erklärte, dass "das Ergebnis nicht immer das wiedergibt, was auf dem Court passiert ist", Fakt aber ist: Medvedev ist die Benchmark für Zverev. Nur wenn es ihm gelingt, das Niveau des 25-Jährigen mitzugehen, hat er realistische Chancen, sich nach der Gruppenphase in einem Halbfinale oder Finale bei den ATP Finals zu behaupten.

ATP Finals Turin live im Ticker: Matches des Tages

14:00 Uhr: Alexander Zverev (GER) - Daniil Medvedev (RUS)

INFO - Herzlich Willkommen

Hallo und herzlich willkommen aus Turin zum zweiten Match von Alexander Zverev bei den diesjährigen ATP Finals. Der Olympiasieger trifft heute um 14:00 Uhr auf den Weltranglistenzweiten Daniil Medvedev. Tobias Laure wird die Partie für euch im Liveticker begleiten. Viel Spaß!

