"Das ist ein Match, an das man sich erinnern wird. Es war unglaublich. Beim letzten Punkt habe ich einfach alles rausgehauen. So ist Tennis - mal hast du Glück, mal nicht", bilanzierte Medvedev.

Zverev war mit der Hypothek von vier Niederlagen in Serie gegen die Nummer zwei der Welt in die Partie gegangen.

Zu Beginn taten sich beide Spieler schwer, ihren Aufschlag durchzubringen. Nachdem Zverev im ersten Spiel zwei Breakchancen liegen ließ, schlug Medvedev wenige Minuten später eiskalt zu und ging mit 2:0 in Führung. Nach 14 Minuten stand es schließlich 3:0 für den Titelverteidiger, der eine weitere Breakchance des Deutschen abwehrte.

"Bis jetzt macht Medvedev auf mich den wacheren und spritzigeren Eindruck", analysierte Ex-Profi Patrik Kühnen, der die Begegnung als TV-Experte für "Sky" begleitete.

Der 25-Jährige hatte auch in der Folge klare Vorteile, kam zu wesentlich mehr freien Punkten - und nahm den Breakvorteil zum Gewinn des ersten Satzes mit.

Hawk Eye bei Fußfehler sorgt für Aufsehen

Zverev blieb dennoch bissig, wehrte im ersten Aufschlagspiel des zweiten Satzes zwei Breakbälle des Russen ab. Im siebten Spiel hatte Medvedev erneut die Chance, dem Deutschen das Service abzunehmen - doch Zverev hielt dagegen und verhinderte das Break.

So ging es fast folgerichtig in den Tiebreak - und der wurde von einer kuriosen Szene geprägt: Medvedev bemühte das Hawk Eye, um einen Fußfehler gegen sich zu challengen. Half aber nichts, der Punkt zum 2:1 ging an Zverev. Der US-Open-Sieger war nun angegriffen, wandte sich mit leicht provozierenden Gesten ans Publikum.

Zverev nutzte indes das Momentum und holte sich mit 7:3 den Satzausgleich. Vor allem das deutlich verbesserte Aufschlagspiel war es, das den Weltranglistendritten wieder zurück ins Geschäft gebracht hatte.

Zverev und Medvedev mit Krimi im Tiebreak

Das Niveau der Partie stieg weiter an, es waren keinerlei Vorteile für einen der beiden Spieler zu Beginn des dritten Satzes zu erkennen. Sowohl Zverev als auch Medvedev servierten souverän, bis zum zehnten Spiel gab es nicht eine Breakchance.

Dann hatte Zverev die Möglichkeit, Medvedev das Aufschlagspiel zum 6:5 abzunehmen. Er ließ sie verstreichen. Kurz darauf stand fest, dass auch der dritten Satz im Tiebreak entschieden wird, der sich zum Krimi entwickelte.

Zverev ging mit 3:1 in Führung, wehrte dann bei 4:6 zwei Matchbälle ab. Nach zwei Stunden und 35 Minuten beendete Medvedev das Spiel schließlich zu seinen Gunsten und feierte damit den fünften Sieg in Serie gegen Deutschlands Nummer eins.

Rote Gruppe: Das ist der Stand der Dinge

Mit einem Zweisatzsieg hätte sich Zverev vorzeitig das Ticket fürs Halbfinale sichern können, so aber muss er nun im abschließenden Gruppenspiel gegen Hubert Hurkacz das Weiterkommen klarmachen.

Theoretisch könnte sogar Medvedev noch das Halbfinale verpassen, steht nach zwei Siegen aber so gut wie sicher in der K.o.-Runde.

Hurkacz, der zum Auftakt eine Dreisatz-Niederlage gegen Medvedev kassiert hatte, trifft am Abend auf Matteo Berrettini. Der Italiener musste seine erste Partie gegen Zverev verletzungsbedingt abbrechen.

