Im Pala Alpitour entwickelte sich von Beginn an ein temporeiches Duell, bei dem Rublev früh die Kontrolle übernahm.

Tsitsipas zeigte bereits in seinem zweiten Aufschlagspiel erstmals ein paar Nerven, als er beim Spielball zum 2:1 einen Smash am Netz verschlug und über Einstand gehen musste. Letztlich hielt er dann aber doch den Aufschlag.

Im dritten Aufschlagspiel war es jedoch soweit: Rublev gelang das Break zum 3:2, das er bei eigenem Service mit einem 52-Sekunden-Durchmarsch eindrucksvoll bestätigte. Den Vorsprung brachte der Russe sicher ins Ziel. Mit einem Ass schnappte er sich nach 42 Minuten den ersten Satz.

Im zweiten Durchgang war es erneut das fünfte Spiel, das Rublev auf die endgültige Siegerstraße brachte. Bei 2:2, 40:15 hatte der Weltranglistenfünfte zwei Breakbälle. Tsitsipas drosch eine Vorhand ins Netz und bescherte seinem Gegenüber das Break zum 3:2.

Netzkante verhilft Rublev zum Sieg

Kurz danach schnupperte Tsitsipas zwar bei Einstand kurz am Rebreak, doch zwei Rückhandfehler ließen seine Hoffnung, noch einmal ins Match zurückkommen, platzen.

Beim Stand von 5:4 holte sich Rublev mit einem Ass zwei Matchbälle, wovon er direkt den ersten verwandelte. Dabei half aber die Netzkante gehörig mit. Seine beidhändige Rückhand prallte an die Netzkante und fiel in hohem Bogen direkt dahinter ins Feld von Tsitsipas. Der Grieche hatte überhaupt keine Chance mehr ranzukommen.

Nun braucht Tsitsipas in seinem zweiten Gruppenspiel am Mittwoch gegen Casper Ruud unbedingt einen Sieg, ansonsten droht dem ATP-Finals-Champion von 2019 in Turin das frühe Aus.

Andrey Rublev kann dagegen mit viel Selbstvertrauen in sein Duell gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic gehen. Djokovic hatte bereits am Nachmittag gegen Ruud 7:6 (7:4), 6:2 gewonnen und somit ebenfalls einen Traumstart hingelegt.

