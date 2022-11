"Ich denke, dass er gezeigt hat, dass er sehr reif ist. Er hat eine gute Energie auf den Platz gebracht, als er auf dem Centre Court gespielt hat. Er hat sich dabei sehr gut geschlagen, das war schön zu sehen", sagt der US-Open-Finalist exklusiv bei Eurosport, angesprochen auf Runes Zoff in Paris-Bercy mit Wawrinka.

Der dreimalige Grand-Slam-Champion aus der Schweiz warf dem Youngster nach seiner Auftaktniederlage im direkten Duell (6:4, 5:7, 6:7) am Netz vor, sich "wie ein Baby auf dem Platz" verhalten zu haben

Mama Rune wiederum wollte dies nicht so stehen lassen und ging ihrerseits in die Offensive

"Es ist schwer vorstellbar, dass ein Sportler wie Stan so etwas sagen würde. Dann wäre er ein ungemein schlechter Verlierer", erklärte Aneke Rune bei "TV2".

Ruud schwärmt von Rune und Alcaraz

Rune selbst scheint sich von etwaigen Kontroversen nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Der Däne gewann jüngst das Masters in Paris-Bercy und feierte damit den größten Erfolg in seiner Karriere. Gleichzeitig kletterte er damit erstmals in die Top Ten der ATP-Weltrangliste.

Auch Ruud zeigt sich begeistert von der Entwicklung des Shootingstars. "Er ist erst 19 und damit noch jung. Er und Carlos (Alcaraz; Anm. d. Red.) sind im gleichen Alter. Es ist toll, dass zwei dieser Jungs jetzt um die größten Titel kämpfen und diese auch gewinnen. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend", schwärmt Ruud von den beiden Aufsteigern und ergänzt:

"Es macht Spaß zu sehen, welche Entwicklung er und Carlos genommen und der Welt gezeigt haben, dass sie hungrig und bereit sind. Wir werden also in Zukunft noch mehr von Holger sehen."

Ruud: "Niveau des Tennissports hat sich in jeder Hinsicht verbessert"

Völlig unverhofft kam Runes Triumph in Paris für den Norweger somit nicht.

"Natürlich ist es eine kleine Überraschung, dass er so gut abgeschnitten hat. Aber ich habe das Gefühl, dass fast jeder jeden schlagen kann, das ist sehr aufregend. Das allgemeine Niveau des Tennissports hat sich in jeder Hinsicht verbessert, und mehr Spieler können die Besten der Welt herausfordern. Deshalb gibt es hie und da diese überraschenden Ergebnisse", konstatiert der 23-Jährige.

Dabei hatte Ruud selbst vor nicht allzu langer Zeit eine verbale Auseinandersetzung mit dem frischgebackenen Master-Sieger.

Holger Rune (l.) und Casper Ruud Fotocredit: Getty Images

Ruud spielt Kontroverse mit Rune herunter

Nach ihrem Viertelfinale-Duell bei den French Open im Juni diesen Jahres überhäuften sich beide Spieler gegenseitig mit Vorwürfen und Kritik . Ruud empfahl seinem Kontrahenten schließlich, erwachsen zu werden.

Mittlerweile ist dies für den US-Open-Finalisten jedoch Schnee von gestern.

"Es ist schön zu sehen, dass ein anderer Skandinavier so gut abschneidet. Wir hatten einen kleinen Konflikt in Paris, aber das ist nichts, worüber man sich aufregen muss. Es ist toll zu sehen, dass er sein Spiel verbessert hat, und ich weiß, dass er sich mit seiner Körperhaltung und all diesen Dingen auf dem Platz beschäftigt hat. Es ist schön, dass er jeden Aspekt seines Spiels verbessert", lobt Ruud Rune abschließend.

