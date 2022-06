Das skandinavische Viertelfinal-Duell bei den French Open zwischen Ruud (Norwegen) und Rune (Dänemark) sorgte im Nachgang für mächtig Schlagzeilen.

Es folgte im Anschluss an den 6:1, 4:6, 7:6, 6:3-Sieg des Norwegers ein eisiger Handshake am Netz inklusive Kopfschütteln von Ruud, der des Weiteren Kritik am Verhalten seines Gegners übte. Rune ließ dies jedoch nicht so einfach auf sich sitzen und ging seinerseits in die Offensive.