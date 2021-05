Publiziert 18/05/2021 Am 16:58 GMT

Altmaier wartet damit weiter auf seinen ersten Sieg in einem ATP-Hauptfeld seit seinem Durchbruch in Paris im vergangenen Herbst. In Genf rückte er nur als Lucky Loser ins Tableau und verpasste durch seine Auftaktniederlage das deutsche Achtelfinalduell mit Dominik Koepfer (Furtwangen).

Beim WTA-Turnier in Parma erreichte hingegen Anna-Lena Friedsam das Achtelfinale. Die 27-Jährige aus Neuwied setzte sich in der ersten Runde gegen die Schweizerin Viktorija Golubic mit 6:4, 6:7 (1:7), 6:2 durch und bekommt es nun mit der an Position acht gesetzten Französin Caroline Garcia zu tun.

