Zuvor hatte Koepfer den spanischen Routinier Feliciano Lopez und in der ersten Runde den Franzosen Benoit Paire bezwungen.

Die French Open in Roland Garros beginnen am 30. Mai, im Vorjahr scheiterte Koepfer dort in der zweiten Runde am früheren Champion Stan Wawrinka.

