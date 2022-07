Zugleich beendete Casper Ruud die Erfolgsserie von Matteo Berrettini, der vor dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon, die beiden Rasenturniere im Queen's Club in London und in Stuttgart für sich entscheiden können.

Beim Rasenklassiker in London musste er seine Teilnahme dann aufgrund einer Corona-Infektion absagen.

Ad

In Gstaad hatte Berrettini im Halbfinale am Samstag den früheren US-Open-Champion Dominic Thiem (Österreich) bezwungen, der nach seiner langen Verletzungspause dennoch einen Schritt zurück zu alter Klasse machte. Ruud war durch ein Sieg gegen Albert Ramos-Vinolas ins Endspiel eingezogen.

ATP Hamburg Youngster-Showdown perfekt: Alcaraz zieht in Hamburg ins Finale ein VOR 19 STUNDEN

Qualifikant Yannick Hanfmann (Karlsruhe), Gstaad-Finalist von 2017, war als einziger Deutscher im Turnier im Achtelfinale ausgeschieden.

Das könnte Dich auch interessieren: "Sehr enttäuscht": Stakhovsky kritisiert Schweigen russischer Profis

(SID)

Erfolgslauf beendet: Thiem scheitert im Viertelfinale - Highlights

ATP Gstaad Berrettini zu stark: Thiem scheitert im Halbfinale von Gstaad GESTERN UM 11:11