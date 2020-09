Zuvor war im Einzel der Russe Andrey Rublev seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der an Position fünf gesetzte 22-Jährige schlug den US-Amerikaner Tennys Sandgren mit 6:3, 6:3. Rublev war zuletzt bei den US Open ins Viertelfinale eingezogen und dort an seinem ebenfalls in Hamburg startenden Landsmann Daniil Medvedev gescheitert.