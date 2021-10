"Ich habe mich heute sehr gut gefühlt auf dem Court", sagte Zverev, der erstmals bei dem Turnier in der Runde der besten Acht steht: "Mir hat es hier schon immer gut gefallen, aber ich habe nie so gut gespielt. Hoffentlich geht es so weiter."

Gegen Monfils schaffte Zverev seinen ersten Sieg im vierten Aufeinandertreffen und erarbeitete sich nun die Chance auf den Halbfinaleinzug, für den er den US-Amerikaner Taylor Fritz ausschalten muss.

Zverevs Chancen auf den Turniersieg in der kalifornischen Wüste nahmen nicht nur durch den sicheren Sieg der deutschen Nummer eins in nur 61 Minuten zu.

ATP Indian Wells Keine Angst vor klaren Worten: Sir Andy zeigt Haltung VOR 15 STUNDEN

(SID)

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Eklat - Ruud lässt Zuschauer rausschmeißen

Podcast - Das Gelbe vom Ball: Becker über Ablösung der Big 3

Zverev reißt Fans von den Sitzen: Die besten Ballwechsel des Laver Cups

Tennis Erfreuliche Bilder: Nadal zurück auf dem Tennisplatz GESTERN AM 15:45