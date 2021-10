ATP Indian Wells

Alexander Zverev ist beim ATP Masters in Indian Wells nur noch einen Schritt von seinem dritten Halbfinal-Einzug bei einem ATP-Turnier in Folge entfernt. Mit einem Sieg am Freitag im Viertelfinale gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz könnte der Hamburger nach dem Masters in Cincinnati und den US Open auch in Indian Wells in die Vorschlussrunde einziehen.

Im bisherigen Turnierverlauf schaltete Zverev zunächst Jenson Brooksby (USA), dann Andy Murray (Großbritannien) und im Achtelfinale Gaël Monfils (Frankreich/14) aus.

Taylor Fritz setzte sich gegen Landsmann Brandon Nakashima, den an Nummer fünf gesetzten Matteo Berrettini (Italien) und Jannik Sinner (Italien/10) durch.

Gelingt Fritz heute die nächste Überraschung oder marschiert Zverev ins Halbfinale? Die Partie hier im Liveticker:

Fritz - Zverev 4:6, 3:1

23:41 Uhr: Mit einem wunderschönen Vorhandschlag auf die Linie holt sich Fritz den ersten Punkt in Zverevs zweitem Aufschlagspiel. Auch in der Folge stellt er den Olympiasieger vor Probleme und hat schließlich zwei Breakbälle. Die erste Chance kann Zverev mit einer Rückhand gegen die Laufrichtung abwehren. Den zweiten Breakball verwandelt Fritz aber ganz sicher am Netz. 3:1!

Fritz - Zverev 4:6, 2:1

23:37 Uhr: Zunächst ein starkes Comeback von Zverev: Nachdem sich Fritz auch dank eines Asses zwei Spielbälle erspielt, schafft Zverev den Einstand. Fritz findet aber schnell wieder zurück und weil die Nummer vier der Welt bei Vorteil Fritz einen Vorhand-Return komplett verzieht, geht der US-Amerikaner mit 2:1 in Führung.

Fritz - Zverev 4:6, 1:1

23:33 Uhr: Pech für Zverev bei 15:0: Seine Rückhand-Longline geht ganz knapp ins Seitenaus. Am Ende ist das aber nicht entscheidend. Mit einem erfolgreichen Netzangriff stellt er auf 40:30. Im nächsten Ballwechsel setzt Fritz zum wiederholten Male eine Vorhand ins Aus und es steht 1:1 im zweiten Satz.

Fritz - Zverev 4:6, 1:0

23:29 Uhr: Starker Beginn von Fritz. Er lässt Zverev laufen und holt sich dann mit einem langen Arm am Netz drei Spielbälle. Gleich den ersten verwandelt er mit einer Rückhand-Longline. 1:0 im zweiten Satz für den US-Amerikaner.

Fritz - Zverev 4:6, 0:0

23:27 Uhr: Fritz schlägt auf zu Satz Nummer zwei.

Fritz - Zverev 4:6

23:25 Uhr: Der Olympiasieger serviert zum Satzgewinn und macht dies sehr souverän. Er lässt sich auch von einer Vorhand des Gegners, die das Netz berührt nicht irritieren und erspielt sich drei Satzbälle. Beim ersten Aufschlag hapert es, doch beim zweiten gerät der Rückhand-Return von Fritz zu lang und Zverev gewinnt den ersten Satz! 6:4 nach 37 Minuten.

Fritz - Zverev 4:5

23:21 Uhr: Eine Vorhand ins Netz besiegelt dieses Spiel zugunsten von Taylor Fritz. 4:5 nach 33 Minuten.

Fritz - Zverev, 3:5, 40:15

23:20 Uhr: Jetzt wird es spektakulär. Mit einem Lob zwingt Zverev Fritz vom Netz wieder nach hinten, der US-Amerikaner packt in die Zauberkiste und bringt die Filzkugel per Tweener zurück. Zverev hat am Netz eigentlich genug Zeit zu punkten, verschlägt jedoch.

Fritz - Zverev 3:5

23:18 Uhr: Bitter für Zverev: Mit einem starken Aufschlag setzt er Fritz direkt unter Druck, verschlägt den folgenden Ball aber ins Netz. Davon lässt er sich nicht irritieren. Mit einem Smash am Netz stellt er auf 30:15. Fritz kann aber ausgleichen. Dann folgt das erste große Highlight: Beide liefern sich einen langen Ballwechsel über 19 Schläge, den Fritz aber wieder mit einem zu langen Vorhandschlag herschenkt. Mit einem Ass entscheidet Zverev das Spiel für sich und bestätigt sein Break. 5:3!

Fritz - Zverev 3:4

23:12 Uhr: Jetzt kommt bei Fritz der erste Aufschlag nicht und bei 15:30 verschlägt er ins Netz. Zwei Breakbälle für Zverev. Es kommt zu einer längeren Rally und erneut hat Fritz Probleme mit der Länge und setzt eine Rückhand hinter die Grundlinie. Break für Zverev zum 4:3!

Fritz - Zverev 3:3

23:09 Uhr: Ein guter erster Aufschlag und eine viel zu weite Vorhand von Fritz bringen Zverev in seinem dritten Aufschlagspiel schnell 30:0 in Front. Einem Ball ins Netz von Zverev lässt Fritz erneut eine zu lange Vorhand folgen. 40:15. Den ersten Spielball vergibt Zverev. Dann punktet er jedoch ausnahmsweise mal über den zweiten Aufschlag, weil der Return des US-Amerikaners zu lang gerät. 3:3!

Fritz - Zverev 3:2

23:05 Uhr: Das Momentum kippt zunächst zugunsten Zverevs, der zwei Breakchancen bekommt, weil Fritz eine Vorhand ins Netz schlägt. Doch der US-Amerikaner kann sich mit zwei sehr guten ersten Aufschlägen befreien und den Einstand herstellen. Die Nummer 39 der Welt erspielt sich den Vorteil, kann diesen aber nicht nutzen. Mit einer starken Vorhand holt er sich den nächsten Vorteil. Es folgt erneut ein krachender Aufschlag, den Zverev nicht retunieren kann. 3:2 für den US-Amerikaner.

Fritz - Zverev 2:2

22:59 Uhr: Fritz bleibt mutig und schnappt sich den neunten Punkt in Folge. Diesen Lauf kann Zverev mit dem 15:15 aber durchbrechen. Dann schickt er seinen Kontrahenten quer über den Platz und stellt mit einem schönen Stoppball auf 30:15. Danach lässt er zwei Asse folgen. 2:2! 13 Minuten sind in diesem Viertelfinale gespielt.

Fritz - Zverev 2:1

22:56 Uhr: Starkes Aufschlagspiel von Fritz. Sicherlich beflügelt durch das direkte Re-Break dominiert er alle Punkte und gewinnt zu null das Spiel. 2:1 für den US-Amerikaner.

Fritz - Zverev 1:1

22:53 Uhr: Zverev kommt gut in sein erstes Aufschlagspiel, doch dann geht Fritz mutig auf den zweiten Aufschlag des Deutschen und erspielt sich seine erste Breakchance. Und diese schenkt Zverev mit einem Doppelfehler her. 1:1.

Fritz - Zverev 0:1

22:50 Uhr: Traumstart für Alexander Zverev. Der Hamburger erspielt sich direkt drei Breakchancen. Die erste kann Fritz abwehren. Doch mit einem krachenen Vorhand-Return schnappt sich Zverev das erste Spiel.

Fritz - Zverev 0:0

22:46 Uhr: Los geht's auf Court Nr. 1. Taylor Fritz eröffnet die Partie.

Herzlich willkommen aus Indian Wells!

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker zur Viertelfinalpartie zwischen Alexander Zverev und Taylor Fritz beim ATP Masters in Indian Wells. Das Duell beginnt um 22:45 Uhr deutscher Zeit auf Court Nr. 1 angesetzt. Zuvor tragen aber noch Stefanos Tsitsipas und Nikoloz Basilashvili ihr Viertelfinale aus, der Start des Zverev-Spiels könnte sich also nach hinten verschieben. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Es tickert für Euch Jonas Klinke.

