Zverev hatte in diesem Jahr bereits zwei ATP-Turniere gewonnen, ein drittes kommt vorerst nicht dazu. Der 24-Jährige, der spätestens nach dem überraschenden Aus von Stefanos Tsitsipas gegen Nikoloz Basilashvili als Top-Favorit auf den Titel in Kalifornien war, scheiterte letztlich auch an seinen Nerven.

Im dritten Satz hatte Zverev zwei Matchbälle konnte sie aber nicht nutzen. Stattdessen kämpfte Fritz sich nach einem zwischenzeitlichen 2:5-Rückstand eindrucksvoll zurück und erzwang den Tiebreak. In diesem war Olympiasieger Zverev dann völlig von der Rolle und lag schnell 1:6 hinten. Nach 2:20 Stunden verwandelte Fritz seinen dritten Matchball und feierte einen seiner größten Karriere-Erfolge.

In der Runde der letzten Vier trifft der Lokalmatador nun auf Basilashvili, im anderen Halbfinale stehen sich Grigor Dimitrov und Cameron Norrie gegenüber.

