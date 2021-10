Fabio Fognini monierte, dass es sich bei den Zwischenrufen um spieltaktische Hinweise von Vater Apostolos an Stefanos Tsitsipas gehandelt haben soll.

"Er erzählte dir etwas", so Fognini genervt zu Tsitsipas. Als der Grieche sich verteidigen wollte, meinte der Italiener nur: "Du weißt, was ich meine." Konkreter wurde der 34-Jährige jedoch nicht.

Der zweite verbale Verteidigungsversuch des Weltranglistendritten war im TV-Bild nicht zu verstehen, jedoch wirkte Tsitsipas über die Anschuldigungen seines Kontrahenten leicht aufgebracht.

Tennis "Vertrauensbruch": Thiem erklärt Trennung und Schlammschlacht VOR 5 STUNDEN

Die Freude über den Drei-Satz-Erfolg konnten Fogninis Worte jedoch nicht wirklich trüben. Nachdem Handshake mit dem Stuhlschiedsrichter ließ sich Tsitsipas noch einmal von den Fans in Indian Wells feiern.

Tsitsipas erstaunt über sein Comeback

Nach dem Spiel wollte Tsitsipas nicht auf das Wortgefecht mit dem Italiener eingehen, stattdessen konnte er sich den Sieg nach Satzrückstand selbst nicht so ganz erklären. "Tolles Comeback. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was passiert ist", sagte der 23-Jährige: "Ich wollte wirklich in diese Partie zurückfinden und irgendwie hat es geklappt."

"Als ich einen Satz und ein Break hinten lag habe ich einfach Punkt für Punkt gespielt und es hat sehr gut funktioniert. Ein gutes Mindset und ein bisschen Geduld haben ebenfalls geholfen. Ich habe in den schwierigen Momenten Lösungen gefunden und hatte das Gefühl, das Momentum auf meiner Seite zu haben", erklärte Tsitsipas weiter.

Im Achtelfinale bekommt es der French-Open-Finalist mit dem Australier Alex de Minaur zu tun, der den Chilenen Cristian Garín 6:4, 6:2 bezwang.

Ebenfalls in der Runde der besten 16 steht Alexander Zverev. Der Hamburger besiegte Andy Murray 6:4, 7:6 (7:4) und trifft nun auf Gaël Monfils.

Das könnte Dich auch interessieren: Gauff schwärmt von Federer: "Der Beste auf und neben dem Platz"

Partie gedreht: Tsitsipas kämpft sich gegen Fognini zurück

WTA Indian Wells Souveräner Auftritt: Kerber holt sich das Viertelfinal-Ticket VOR 9 STUNDEN