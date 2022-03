Tennis

ATP Indian Wells: Andrey Rublev schlägt Dimitrov und steht ohne Satzverlust im Halbfinale - Highlights

Andrey Rublev steht beim ATP Masters in Indian Wells im Halbfinale. Der Russe setzte sich im Viertelfinale glatt in zwei Sätzen gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov durch. Nach 1:30 Stunden siegte der Weltranglistensiebte 7:5, 6:2. Damit ist Rublev in Indian Wells weiter ohne Satzverlust. Die Highlights der Partie im Video.

00:00:59, vor 44 Minuten