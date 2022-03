Tennis

Masters Indian Wells: Rafael Nadal schlägt Daniel Evans - Siegesserie des Spaniers geht weiter

Rafael Nadal scheint 2022 einfach unbesiegbar zu sein: In der zweiten Runde beim Masters in Indian Wells gegen Daniel Evans hatte der 35-jährige Spanier zu Beginn etwas zu kämpfen, gewann dann aber gegen den Briten sein 17. Match in Serie 7:5, 6:3. Die besten Ballwechsel hier im Video!

00:00:59, vor einer Stunde