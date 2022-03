Der 26-Jährige erklärte im Nachgang weiter: "Sie haben ein kleines Social-Media-Konto, auf dem sie Leute anschreiben. Sie verbreiten negative Stimmung. Das ist peinlich."

Ad

Kyrgios wies in seinem Statement auch auf betroffene Akteure anderer Sportarten hin. "Sie sehen, wie es die Leute beeinflusst. Es wirkt sich auf Russell Westbrook aus, es wirkt sich auf andere aus."

ATP Indian Wells Balljunge entgeht Unglück nur knapp: Kyrgios sorgt für Schläger-Eklat VOR 11 STUNDEN

NBA-Star Russell Westbrook von den Los Angeles Lakers wurde zuletzt gerne als Sündenbock für die schwache Saison der Kalifornier erklärt.

Westbrooks Frau erhielt Morddrohungen

Der Unmut einzelner Fans gipfelte dabei in hasserfüllte Nachrichten, einige machten sogar vor Todesdrohungen gegen Westbrooks Familie nicht Halt.

"Es hat einen Punkt erreicht, der unsere Familie belastet und ich finde das sehr bedenklich. Am Ende des Tages ist es immer noch ein Spiel", erklärte Westbrook. "In Sachen Basketball habe ich nichts dagegen, wenn man mich kritisiert, weil ich Würfe nicht treffe. Wenn aber mein Name in den Dreck gezogen wird, habe ich ein Problem damit."

Kyrgios sei ebenfalls "jahrelang" von Hassnachrichten beeinflusst worden.

Das könnte Dich auch interessieren: "Er ist nicht zu stoppen": Nadal schwärmt von Top-Talent

Tweener, Aufreger, Mega-Stopps: Kyrgios und Nadal liefern große Show

Tennis Navratilova nimmt russische Profis in Schutz VOR 12 STUNDEN