Thiem hat seit seiner Verletzung bei den Mallorca Open 2021 nicht mehr gespielt. Der 28-Jährige, der in der Weltrangliste auf Platz 50 abgerutscht ist, hat eine hervorragende Bilanz auf Sand und gilt mit dem Spanier Rafael Nadal als einer der besten Sandplatzspieler auf der ATP-Tour.

Der Österreicher hatte sich in diesem Jahr zuerst von den Turnieren in Australien und danach auch den Events in Argentinien, Brasilien und Chile zurückgezogen, hoffte jedoch bis zuletzt noch auf eine Rückkehr in Indian Wells. Immerhin konnte Thiem dort 2019 den Titel gewinnen.

"Ich hatte wirklich gute Trainingswochen. Das Handgelenk ist völlig in Ordnung, die Hand wird immer besser, aber ich habe mich trotzdem entschieden, Indian Wells und Miami ausfallen zu lassen und auf dem Sandplatz zu beginnen", sagte Thiem in einem Video auf Instagram.

"Es ist immer noch der Belag, auf dem ich mich am wohlsten fühle, also denke ich, dass es der perfekte Zeitpunkt ist, dort anzufangen", sagt Thiem weiter. Die Sandplatzsaison beginnt im April.

