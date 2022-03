Der topgesetzte Medvedev hatte in der ersten Runde ein Freilos.

Am 28. Februar war er in der Weltrangliste am 20-maligen Grand-Slam-Champion Novak Djokovic (Serbien) vorbeigezogen.

Ad

Medvedev droht im Kampf um den Titel beim prestigereichen Event zum dritten Mal ein Duell mit Major-Rekordsieger Rafael Nadal (Spanien).

WTA Indian Wells Große Befreiung: Kerber feiert ersten Sieg in diesem Jahr VOR 14 STUNDEN

Sowohl im Finale der Australian Open als auch im Halbfinale von Acapulco/Mexiko unterlag Medvedev, der bislang vier Masters-Titel gewinnen konnte.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Nadal trifft überraschende Entscheidung: Kein Kampf gegen Final-Fluch

(SID)

Gibt's doch gar nicht! Cressy mit dem kuriosesten Ass des Jahres

ATP Indian Wells Koepfer folgt Otte in die nächste Runde - Kohlschreiber chancenlos GESTERN AM 21:15