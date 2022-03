Mehr als ein gezwungenes Lächeln konnte sich Rafael Nadal bei der Siegerehrung nicht abringen.

Anstelle der großen Trophäe, die der völlig euphorisierte Taylor Fritz bei seinem Heimspiel in Indian Wells entgegennahm, musste sich der Grand-Slam-Rekordchampion mit dem verhältnismäßig kleinen Pokal für den Finalverlierer begnügen. Ein ungewohntes Gefühl für Nadal, der die Konkurrenz auf der ATP-Tour im Kalenderjahr 2022 bis dato fast nach Belieben dominierte.

Wenig verwunderlich galt der an Nummer vier gesetzte Nadal auch im Finale des ATP Masters gegen Fritz (Nr. 20) als großer Favorit - mit dem vierten Titel in Folge sollte es jedoch nichts werden.

Unter dem tosenden Jubel des Publikums in der kalifornischen Wüste setzte sich der US-Amerikaner in zwei umkämpften Sätzen 6:3, 7:6 (7:5) durch und brachte den bisher größten Erfolg seiner Karriere unter Dach und Fach.

Nadals Nimbus der Unbesiegbarkeit ist damit dahin.

Nadal beklagt Atemprobleme: "Als ob eine kleine Nadel in meinem Körper wäre"

"Ich bin traurig, weil ich nicht in der Lage war, richtig zu kämpfen. Diese Gefühle sind an jedem Tag schwer, aber besonders in einem Finale ist das sehr, sehr hässlich", erklärte ein sichtlich niedergeschlagener Nadal auf der anschließenden Pressekonferenz.

Allerdings hatte seine überraschende Niederlage weit mehr als nur sportliche Gründe. Wie fast während des gesamten Turnierverlaufs hatte der Mallorquiner auch im Finale gegen Fritz mit körperlichen Problemen zu kämpfen.

"Ich konnte heute nur schwer atmen. Wenn ich atmete, war das schmerzvoll und unangenehm. Es ist, als ob eine kleine Nadel in meinem Körper wäre. Es war mir nicht möglich, die Dinge zu tun, die ich normal auf dem Platz mache", gestand der 35-Jährige, der sich allerdings wie gewohnt als fairer Sportsmann präsentierte und seinem Gegner, der im Vorfeld des Endspiels über Knöchelprobleme klagte und um ein Haar selbst nicht hätte antreten können, das Rampenlicht überließ.

"Es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, darüber zu reden. Ich habe gegen einen tollen Spieler verloren. Das ist ein großer Tag für ihn, ich hoffe, er genießt es", schob er hinterher.

Große Emotionen nach Matchball: Fritz zwingt Nadal in die Knie

Nadal: Alte Verletzung macht ihm in Indian Wells zu schaffen

Dennoch bereitet der Gesundheitszustand des Spaniers durchaus Grund zu Sorge.

Nach seinem Achtelfinal-Erfolg gegen Reilly Opelka (7:6, 7:6) verriet Nadal, dass ihm seine alte Fußverletzung vermehrt zu schaffen mache. Bereits im vergangenen Jahr setzte ihn das sogenannte Müller-Weiss-Syndroms, eine Knochenkrankheit, die Nadal schon sein ganzes Leben lang begleitet und bei ihm zu einer Deformierung des Kahnbeins im Mittelfuß führte, größtenteils außer Gefecht

Er wolle aktuell nichts "verstecken oder lügen" , sagte er und betonte: "Es ist wahr, dass mir der Fuß in den vergangenen Tagen etwas mehr Probleme bereitet hat. Ich hoffe, der Fuß hält. Ich denke nicht so viel darüber nach. Ich denke nur an Tennis und an meinen nächsten Gegner."

Bis zum Endspiel schien jener Plan aufzugehen - doch selbst am austrainierten Körper des 21-fachen Grand-Slam-Champions geht die hohe Turnier-Belastung keineswegs spurlos vorbei.

Nadal: Voller Fokus auf die Sandplatz-Saison

Obwohl sich Nadal im Endspiel wie Tags zuvor im Halbfinale gegen seinen Landsmann Carlos Alcaraz (6:4, 4:6, 6:3) auf dem Platz behandeln lassen musste, mühte er sich mehr als zwei Stunden lang gegen Fritz.

"Ich wollte es perfekt machen vor Sand. Das wäre wunderschön gewesen", erklärte der 35-Jährige im Hinblick auf die anstehenden Herausforderungen auf der Roten Asche, bekanntermaßen der Lieblingsbelag des Routiniers.

Nun lautete die Devise jedoch Kräfte sammeln und sich optimal auf die Sandplatz-Saison vorbereiten, weshalb Nadal erst kürzlich seine Teilnahme am Hartplatz-Turnier in Miami abgesagt hatte

Schließlich stehen in fast genau zwei Monaten die French Open in Roland-Garros auf dem Programm (22. Mai bis 5. Juni live bei Eurosport mit Joyn+!), wo der 35-Jährige in "seinem" Wohnzimmer seinen 13. Triumph und damit den 22. Grand-Slam-Titel ins Visier nimmt.

Vorausgesetzt, sein Körper spielt mit.

