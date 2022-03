Tennis

Indian Wells - Highlights: Nick Kyrgios bezwingt Sebastian Baez zum Auftakt - Demontage in Satz zwei

In der ersten Runde beim Masters in Indian Wells gewinnt der Australier Nick Kyrgios gegen den Argentinier Sebastian Baez 6:4, 6:0. Damit zieht der Australian-Open-Champion im Doppel souverän in die zweite Runde ein. Die Highlights im Video.

00:01:32, vor einer Stunde