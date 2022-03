Tennis

Masters Indian Wells: Alexander Zverev verliert gegen Tommy Paul - vergeblicher Fight beim Matchball

Alexander Zverev scheitert beim ATP-1000-Turnier von Indian Wells schon an der Auftakthürde. Gegen Tommy Paul zieht die Nummer drei der Weltrangliste in 2:17 Stunden in der 2. Runde 2:6, 6:4, 6:7 (2:7) den Kürzeren. Im dritten Satz liegt Zverev schon Break vorne (4:2), bringt den Vorsprung aber nicht über die Runden.

00:01:26, vor einer Stunde