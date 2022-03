Tennis

Indian Wells: Rafael Nadal ringt Carlos Alcaraz im spanischen Halbfinale nieder - Highlights

Rafael Nadal präsentiert sich in diesem Jahr weiter in absoluter Topform. Beim ATP Masters in Indian Wells setzte sich der 21-malige Grand-Slam-Sieger im Halbfinale gegen Youngster Carlos Alcaraz 6:4, 4:6, 6:3 durch und feierte seinen 20. Sieg in 2022. Damit bleibt Nadal in diesem Jahr weiter ungeschlagen. Die Highlights des Halbfinals im Video.

00:01:21, vor einer Stunde