Tennis

Rafael Nadal gewinnt harten Fight gegen Sebstian Korda und baut in Indian Wells Siegesserie nach klarem Rückstand aus

Rafael Nadal gewinnt beim Masters einen harten Fight gegen Sebstian Korda und baut in Indian Wells seine Siegesserie nach klarem Rückstand doch noch aus. Der Spanier siegte am Ende 6:2, 1:6, 7:6 (7:3), nachdem sein US-Gegner in Sazu drei schon 5:2 geführt hatte.

00:01:07, vor einer Stunde