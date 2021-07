Gegen den um 85 Plätze besser eingestuften Djere brachte Altmaier im zweiten Satz alle seine Aufschlagspiele durch, zudem gelang ihm ein Break.

Im entscheidenden dritten Durchgang nahm er seinem Gegner drei Aufschlagspiele ab und verwandelte nach 2:12 Stunden seinen vierten Matchball zum Sieg.

In Atlanta kam in Peter Gojowczyk ein weiterer Deutscher in die nächste Runde.

Nach dem Nacht-Sieg über den US-Amerikaner Sam Querrey steht er in Runde 2.

