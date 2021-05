Alexander Zverev und Dominic Thiem ermitteln den ersten Finalisten beim ATP Turnier in Madrid. Zverev gewann das Turnier bereits 2018, damals im Endspiel gegen Thiem.

Insgesamt liegt der Österreicher im Head to Head gegen den Deutschen aber klar vorne. Acht von zehn Aufeinandertreffen gewann Thiem, darunter im Endspiel der US Open in New York 2020.

Im Viertelfinale gelang Zverev ein kleiner Meilenstein seiner Karriere. Erstmals setzte er sich auf Sand gegen French-Open-Rekordsieger Rafael Nadal durch.

ATP Madrid Zverev schlägt Nadal erstmals auf Sand: "Einer meiner besten Siege!"

Thiem wird unabhängig vom Ausgang des Turniers Vierter der Weltrangliste bleiben. Zverev bleibt definitiv die Nummer Sechs im Ranking.

