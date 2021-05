Publiziert 05/05/2021 Am 11:58 GMT

Dort trifft Alexander Zverev in der zweiten Runde auf den Japaner Kei Nishikori.

In der ersten Runde hatte Zverev ein Freilos.

Am Mittwoch spielt auch Lokalmatador Rafael Nadal. Der French-Open-Rekordsieger bekommt es mit Landsmann Carlos Alcaraz zu tun.

Jan-Lennard Struff war nach seiner Finalteilnahme beim ATP-Turnier in München in der spanischen Hauptstadt bereits an seiner Auftakthürde gescheitert.

(SID)

