Zverev, der erstmals in seiner Laufbahn auf Musetti traf, setzte im siebten Spiel mit dem Break zum 4:3 den ersten Nadelstich.

Mit zwei weiteren Spielgewinnen in Folge holte sich der 25-Jährige nach nur 32 Minuten den ersten Satz.

Musetti bekam zu Beginn des zweiten Durchgangs Probleme mit dem linken Oberschenkel.

Der Weltranglisten-63. ließ sich zwar behandeln, musste die Partie aber nach knapp 40 Minuten beim Stand von 0:1 abbrechen.

Zverev hofft in der Caja Magic in diesem Jahr auf den dritten Titel, nachdem er den Masters-Wettbewerb in den Jahren 2018 und 2021 für sich entscheiden konnte.

