Alexander Zverev ist beim Masters in Madrid weiter auf Titelverteidigungs-Kurs. Der Hamburger setzte sich am Donnerstag im Achtelfinale gegen den Italiener Lorenzo Musetti durch.

Nach einem souveränen Gewinn des ersten Satzes profitierte der Weltranglistendritte im Anschluss von der Aufgabe des Italieners zu Beginn des zweiten Satzes. Nachdem Musetti im ersten Aufschlagspiel des Deutschen im zweiten Durchgang chancenlos und sichtlich beeinträchtigt war, entschied sich der 20-Jährige zur Aufgabe.

Ad

Zverev steht damit zum fünften Mal in der spanischen Hauptstadt im Viertelfinale. Dort trifft er entweder auf Félix Auger-Aliassime oder Jannik Sinner.

ATP Madrid Kurzauftritt im Achtelfinale - Zverev profitiert von Musetti-Aufgabe VOR 23 MINUTEN

Das Achtelfinale zwischen Zverev und Musetti zum Nachlesen.

17:10 Uhr - Auf Wiedersehen

Damit verabschiede ich mich schon früher als erwartet aus Madrid. Eurosport.de bleibt für euch heute und natürlich auch an den weiteren Turniertagen beim Masters am Ball. Auf Eurosport.de gibt es alle wichtigen News und Highlight-Videos. Und bald beginnen ja auch schon die French Open in Paris, die Eurosport natürlich wie gewohnt vollumfänglich überträgt. Danke für euer heutiges Interesse. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag! Auf Wiedersehen!

17:07 Uhr - Zverev im Viertelfinale

Durch diese Aufgabe von Musetti ist diese Partie natürlich jetzt etwas schwer einzuschätzen. Aber mit seinem Auftritt im ersten Satz kann Zverev sicherlich zufrieden sein. Allein die sieben Asse sprechen eine deutliche Sprache. Im Viertelfinale trifft der Hamburger nun auf den Sieger der Partie Jannik Sinner gegen Félix Auger-Aliassime.

17:05 Uhr - Musetti - Zverev - 3:6, 0:1 - Aufgabe Musetti

Und dann ist die Parte auch schon rum. Musetti gibt nach dem verlorenen ersten Aufschlagspiel im zweiten Satz auf! Das ging unerwartet schnell. Damit steht Zverev in Madrid im Viertelfinale.

17:04 Uhr - Musetti - Zverev - 3:6, 0:1

Zverev gewinnt sein erstes Aufschlagspiel souverän. Musetti wirkt allerdings sichtlich beeinträchtigt. Der Italiener zieht nicht mehr richtig durch.

17:03 Uhr - Musetti - Zverev - 3:6, 0:0

Der zweite Satz läuft. Zverev hat das erste Aufschlagspiel.

17:01 Uhr - Musetti - Zverev - 3:6

Musetti lässt sich nach wie vor am linken Oberschenkel behandeln. Der 20-Jährige bekommt einen Verband angelegt. Zverev ist derweil schon wieder auf dem Platz.

16:58 Uhr - Musetti - Zverev - 3:6

In der Pause zwischen den Sätzen lässt sich Musetti auf seiner Bank behandeln. Er nimmt ein Medical Timeout.

16:57 Uhr - Musetti - Zverev - 3:6

Musetti serviert gegen den Satzverlust. Zverev punktet bei 15:15 am Netz und kontert damit einen Stopp des Italieners. Bei 30:30 überlistet der Weltranglistendritte dann Musetti mit einem Lob. Erster Satzball. Und diesen verwandelt er mit einem satten Rückhand-Return, der für seinen Gegner unerreichbar ist. Zverev gewinnt den ersten Satz 6:3!

16:53 Uhr - Musetti - Zverev - 3:5

Zverev kann sich weiter auf seinen starken Aufschlag verlassen. Mit seinem siebten Ass stellt er auf 30:15. Wenig später macht er das 5:3 perfekt.

16:48 Uhr - Musetti - Zverev - 3:4

Klasse Aktion von Musetti: Der 20-Jährige setzt Zverev unter Druck und hält ihn hinter der Grundlinie. Als Zverev nur noch mit einem hohen Ball ans Netz antworten kann, rückt Musetti vor ans Netz und legt die Kugel gefühlvoll mit spitzem Winkel ins Feld. Doch dann erarbeitet sich der Hamburger die erste Breakchance. Es entwickelt sich ein längerer Ballwechsel, den Musetti mit einer verzogenen Rückhand abgegeben muss. Break für Zverev!

16:44 Uhr - Musetti - Zverev - 3:3

Sehr hoher Return von Musetti bei 15:0. Zverev rückt vor ans Netz und setzt den Überkopfschlag perfekt. Nach dem Aufsetzer in Musettis Hälfte segelt der Ball über den Kopf des Italieners hinweg. Bei 40:15 berührt der Hamburger bei zwei Aufschlägen jeweils das Netz. Im dritten klappt es dann: Per Ass stellt er auf 3:3 im ersten Satz.

16:41 Uhr - Musetti - Zverev - 3:2

Kurioser Moment beim ersten Aufschlag von Musetti: Zverev bekommt den Ball so unglücklich auf den Schlägerrahmen, dass die Filzkugel gefühlt fast aus dem Stadion fliegt. Musetti setzt in den folgenden Ballwechseln gut nach und geht seinerseits 40:0 in Führung. Ein Vorhand-Cross von Zverev ins Seitenaus, beschert seinem Gegner die 3:2-Führung. Bisher ist es eine flotte Partie: Die ersten fünf Spiele gingen in 16 Minuten über die Bühne.

16:38 Uhr - Musetti - Zverev - 2:2

Stark von Zverev: Bei eigenem Service geht er wieder schnell mit 40:0 in Front. Und dann lässt er ein Ass folgen. 2:2!

16:36 Uhr - Musetti - Zverev - 2:1

Auch im zweiten Aufschlagspiel des Italieners bekommen die Zuschauer im Arantxa Sanchez Stadium lange Ballwechsel zu sehen. Aber erneut kann Musetti seinen Service halten.

16:31 Uhr - Musetti - Zverev - 1:1

Zverev gestaltet sein Aufschlagspiel sehr dominant. Bei 40:0 verschlägt dann jedoch einen Überkopfball ins Netz. Aber der Hamburger lässt sich davon nicht verunsichern und macht im nächsten Ballwechsel mit einer Rückhand am Netz das 1:1 fix.

16:28 Uhr - Musetti - Zverev - 1:0

Musetti hält sein erstes Aufschlagspiel. Schon direkt zu Beginn gibt es hier teilweise lange Ballwechsel sehen. Möglicherweise schon ein Indiz auf den weiteren Spielverlauf.

16:25 Uhr - Musetti - Zverev - 0:0

Los geht's in Madrid. Lorenzo Musetti eröffnet die Partie.

Musetti - Zverev: Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen aus Madrid zum Achtelfinale zwischen Lorenzo Musetti und Alexander Zverev. Die Partie beginnt um 16:25 Uhr. Jonas Klinke wird euch durch diese Partie begleiten. Viel Spaß!

Das könnte Dich auch interessieren: Bitteres Aus in Madrid: Murray verpasst Achtelfinal-Duell mit Djokovic

Zverev ringt Cilic in Madrid nieder

ATP Madrid Zverev offen wie nie: "Ich habe in meinem Leben viele Fehler gemacht" VOR 18 STUNDEN