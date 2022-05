Damit entfällt das erste Aufeinandertreffen der Beiden seit fünf Jahren. Damals hatten sich Djokovic und Murray in Doha gegenübergestanden.

Nun zieht der 34 Jahre alte Serbe kampflos in die Runde der letzten Acht in Madrid ein. Djokovic hatte in der spanischen Hauptstadt bisher nur gegen Gael Monfils gewonnen. In der ersten Runde profitierte er von einem Freilos.

Der Weltranglistenerste trifft nun im Viertelfinale beim Masters in Madrid auf den Gewinner des Achtelfinals zwischen dem Polen Hubert Hurkacz und Landsmann Dusan Lajovic.

