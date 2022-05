Vor ihrer Teilnahme in Madrid gewannen Kevin Krawietz/Andreas Mies bereits die Turniere in Barcelona und in München. In der spanischen Hauptstadt könnten die beiden ihren dritten Turniersieg in Folge holen.

In der Runde der letzten 32 von Madrid kamen Krawietz/Mies kampflos gegen Jean-Julien Rojer/Marcelo Arévalo (Niederlande/El Salvador) weiter.

In der Achtelfinal-Partie gegen Rajeev Ram/Joe Salisbury gelang den Deutschen in beiden Sätzen im fünften Spiel das Break zum 3:2, das sie jeweils nicht mehr abgaben.

Das Masters in Madrid ist neben dem Masters in Rom der letzte große Härtetest vor den French Open in Paris, dem zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Krawietz/Mies konnten den Sandplatz-Klassiker in Frankreich bereits zweimal gewinnen. Nach ihrem Überraschungssieg im Jahr 2019 wiederholten sie den Triumph ein Jahr später. Erst recht nach den Erfolgen auf Sand in Barcelona und München zählen beide beim Turnier in Roland Garros erneut zu den Favoriten.

