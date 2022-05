Nadal war zunächst der bessere Spieler, hatte aber so seine Probleme, in die Partie zu finden. Mitte des ersten Satzes erhöhte der Favorit unter den Augen von Fußball-Legende Raúl und Rallye-Ikone Carlo Sainz dann die Schlagzahl und holte sich mit vier Spielen in Serie den Satzgewinn.

Im zweiten Durchgang präsentierte sich Nadal weiter verbessert und erspielte sich eine 4:2-Führung. Die Begegnung schien auf die Zielgeraden einzubiegen.

Pustekuchen!

Zunächst wehrte Goffin bei eigenem Aufschlag einen Matchball ab, kurz darauf gelang ihm dasselbe beim Returnspiel. Mehr noch: Der 31-Jährige machte aus einem 3:5-Rückstand ein 7:5.

Im dritten Satz entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, das ein dramatisches Ende finden sollte.

Nadal und Goffin liefern Matchball-Krimi

Nadal ließ im Satzverlauf zwei Breakbälle liegen und musste demzufolge in den Tiebreak. Goffin gewann dabei zwar den ersten Ballwechsel, dann aber konterte der Mallorquiner mit vier Punkten in Serie und lag mit 4:1 in Front.

Die Vorentscheidung? Nein. Der Belgier antwortete mit fünf Zählern in Folge, hatte bei 6:4 zwei Matchbälle - und vergab beide. Eine weitere Chance ließ er bei 7:6 liegen. Doch auch Nadal tat sich schwer, den Deckel draufzumachen. Bei 8:7 konnte der Lokalmatador seinen ebenfalls dritten Matchball nicht verwerten.

Nach drei Stunden und zehn Minuten stand die Caja Magica Kopf: Nadal hatte einen weiteren Matchball abgewehrt und seinen vierten zum 11:9 verwandelt.

Der 22. Sieg im 23. Match in dieser Saison für Nadal, der mit seiner 99. Viertelfinalteilnahme bei einem Masters-Event gleich noch einen Rekord aufstellte.

Tsitsipas souverän, Sinner ohne Chance gegen Auger-Aliassime

Stefanos Tsitsipas wurde seiner Favoritenrolle gegen Grigor Dimitrov gerecht. Die Nummer fünf der Welt setzte sich 6:3, 6:4 gegen Grigor Dimitrov durch. Nächster Gegner ist Andrey Rublev, der sich nach hartem Kampf mit 7:6 (9:7), 7:5 gegen Daniel Evans behauptete.

Eine deutliche Niederlage kassierte Jannik Sinner. Italiens Topmann unterlag Félix Auger-Aliassime in nur 80 Minuten 1:6, 2:6. Der Kanadier trifft im Viertelfinale auf Alexander Zverev, der beim 6:3, 1:0 gegen Lorenzo Musetti von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Kontrahenten profitierte.

