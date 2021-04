Publiziert 02/04/2021 Am 17:13 GMT

Alexander Zverev wird an den drei Masters in Monte Carlo, Madrid und Rom teilnehmen.

Auch bei den BMW Open in München (ab 26. April), die Zverev bereits zweimal gewonnen hat, steht die deutsche Nummer eins im Teilnehmerfeld.

Nach dem Turniersieg in Acapulco, seinem ersten in dieser Saison, war Zverev zuletzt beim Hartplatz-Masters in Miami überraschend früh ausgeschieden.

