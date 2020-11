In Paris sind aus deutscher Sicht Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff dabei.

Struff trifft am Dienstagabend in der zweiten Runde auf den Spanier Pablo Carreño Busta, Zverev spielt am Mittwoch gegen den Australier John Millman oder den Serben Miomir Kecmanovic um einen Platz im Achtelfinale.