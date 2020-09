"Ich habe zehn Tage nicht gespielt, durfte ja nur in meinem Zimmer sein. Also war es ein gutes Training", ließ Paire nach seiner 2:6, 1:6-Niederlage gegen Jannik Sinner wissen.

Was die Frage aufwirft, was genau er denn nun trainieren konnte? Das Schlägerwerfen, das Trinkflaschenwegkicken, das Diskutieren mit dem Stuhlschiedsrichter, das Abschenken der Partie mit Lustlos-Returns? Infrage kommt alles, denn das war die skandalöse Palette, die Paire im Foro Italico anbot.

Dabei gab die Vorgeschichte durchaus Grund, um Paires Missfallen zu verstehen. Nach dem positiven Test auf das Corona-Virus musste der Franzose in New York seine Quarantäne auf dem Hotelzimmer verbringen - eine Bitte bei den Veranstaltern in Rom, sein Match gegen Sinner daher erst am Dienstag anzusetzen, wurde abschlägig beschieden.