2017 hatte Gojowczyk in Metz seinen bislang einzigen Titel auf ATP-Ebene gewonnen.

Im Viertelfinale trifft Gojowczyk, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hatte, auf den US-Amerikaner Marcos Giron. Bei den US Open in New York war ihm zuletzt der Achtelfinaleinzug und damit sein bisher bestes Ergebnis bei einem Grand-Slam-Turnier gelungen.

Am Donnerstagabend hat Philipp Kohlschreiber (Augsburg) die Chance, Gojowczyk ins Viertelfinale von Metz zu folgen. Der 37-Jährige bekommt es mit dem früheren Top-10-Spieler Gaël Monfils (Frankreich) zu tun.

(SID)

