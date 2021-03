Publiziert 23/03/2021 Am 12:23 GMT | Update 23/03/2021 Am 12:24 GMT

Während der Australian Open im Februar hatten Zverev und der Weltranglistenerste Novak Djokovic öffentlich angeregt, wie in Melbourne mehrere Turniere an einem Ort zu spielen, um möglichst wenig reisen zu müssen und die Infektionsgefahr zu minimieren.

"Das hat die ATP nicht interessiert", sagte die deutsche Nummer eins. Derzeit bereitet sich Zverev in Miami auf das Masters-Turnier vor , er besitzt in der ersten Runde ein Freilos.

"Wir sind auch in Miami in einer Bubble, auch wenn drumherum alles lockerer ist", erzählte der 23-Jährige - auch da passt ihm das Verhalten der ATP nicht: "Die ATP-Regeln zählen auch da. Die ATP sollte meiner Meinung nach mehr auf die Länder hören, in denen wir gerade sind. Sonst wird es mental schwer für uns. Bei einem Hallen-Turnier wie in Rotterdam sehen wir nur Hotelzimmer und Halle, also quasi keine Außenwelt."

ATP Miami, FL Das Zverev-Mysterium: Weshalb plötzlich alles wie von selbst läuft VOR 14 STUNDEN

Am vergangenen Sonntag hatte Zverev beim Turnier in Acapulco seinen 14. Karriere-Titel gewonnen.

Zverev Mitfavorit bei Masters in Miami

In Miami zählt er in Abwesenheit von Djokovic, den Grand-Slam-Rekordsiegern Roger Federer und Rafael Nadal sowie US-Open-Champion Dominic Thiem zu den Topfavoriten - auch wenn er erstmal tiefstapelte.

"Im neuen Stadion habe ich 2019 bei der ersten Auflage direkt in der ersten Runde verloren", sagte Zverev: "Ich will zeigen, dass ich da besser spielen kann und freue mich auf die nächsten Wochen."

(SID)

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Zauber ist verflogen - darum steckt Thiem in der Krise

Beeindruckende Aufholjagd: So rang Zverev Tsitsipas nieder

ATP Miami, FL Dämonisch gut: Medvedev treibt Djokovic vor sich her 19/03/2021 AM 22:20