Tennis

ATP Miami: Alexander Zverev verliert gegen Casper Ruud beim Masters - Die Highlights im Video

Alexander Zverev hat im Viertelfinale des ATP-Masters von Miami gegen den an Nummer sechs gesetzten Casper Ruud (Norwegen) den Kürzeren gezogen. Der Olympiasieger und Weltranglistenvierte verlor in einem umkämpften Match 3:6, 6:1, 3:6. Damit schied Zverev im Rennen um die Position der Nummer eins aus. Die Highlights des Viertelfinals der deutschen Nummer eins in Miami im Video.

00:01:13, vor 2 Stunden