Tennis

ATP Masters Miami - Nick Kyrgios greift Schiedsrichter Carlos Bernardes an: "Das kann jeder Fan"

Nick Kyrgios hat sich nach seinem Achtelfinal-Aus in Miami gegen Jannik Sinner an Stuhlschiedsrichter Carlos Bernardes abgearbeitet. "Das komplette Publikum hat den Schiedsrichter ausgebuht und er rückte ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Aber das ist nicht sein Job. Niemand im Stadion hat sich ein Ticket gekauft, um ihn reden zu hören, spielen zu sehen oder was immer er macht", so Kyrgios.

00:02:03, vor 21 Minuten