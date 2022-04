Tennis

Carlos Alcaraz - Experte Alex Corretja schwer beeindruckt von Shootingstar: "Fast ein Wunder"

Carlos Alcaraz sorgt auf der ATP-Tour weiter für Furore. Der 18-Jährige krönte sich kürzlich beim Masters in Miami zum Champion und löste damit Novak Djokovic als jüngsten Sieger in der Hauptstadt Floridas ab. Der Lohn war der Sprung auf Platz elf in der Weltrangliste für den Spanier. Eurosport-Experte Alex Corretja zeigt sich schwer beeindruckt vom Shootingstar der ATP-Tour.

00:01:55, vor einer Stunde