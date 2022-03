Tennis

ATP Masters in Miami: Alexander Zverev schlägt Borna Coric - die Highlights

Olympiasieger Alexander Zverev hat sich beim ATP Masters in Miami zurück in die Erfolgsspur gekämpft. Der 24 Jahre alte Hamburger gewann am Freitag sein Auftaktmatch gegen den Kroaten Borna Coric mit 6:4, 3:6, 6:3 - die Highlights.

00:01:36, vor 22 Minuten