Tennis

ATP Miami - Highlights: Nick Kyrgios führt Andrey Rublev in 2. Runde vor - 52-Minuten-Show

Nick Kyrgios hat in der 2. Runde des Masters in Miami groß aufgespielt und dem an Position 5 gesetzten Russen Andrey Rublev nicht den Hauch einer Chance gelassen. Der Australier brauchte beim 6:3, 6:0 lediglich 52 Minuten und packte Highlights-Schläge am Fließband aus. Die Highlights im Video.

00:01:59, vor 6 Minuten