Tennis

Dominik Koepfer scheitert in Runde eins beim Masters in Miami an Mackenzie McDonald

Dominik Koepfer ist beim ATP Masters in Miami in der ersten Runde gescheitert. Der 27-Jährige aus Furtwangen verlor am Mittwoch 7:6, 4:6, 4:6 gegen Mackenzie McDonald aus den USA.

00:01:06, vor 7 Minuten