Publiziert 17/04/2021 Am 13:46 GMT

Ein Triumph steht für den Gewinner der ATP Finals 2019 aber noch aus.

Im zweiten Semifinale stehen sich der Russe Andrej Rublew und der Norweger Casper Ruud gegenüber. Mit einem Sieg würde Rublew, der am Freitag dem elfmaligen Turniersieger Rafael Nadal (Spanien) erst die zweite Niederlage überhaupt im Fürstentum zugefügt hatte, in der Weltrangliste am Schweizer Superstar Roger Federer vorbei auf Platz sieben vorrücken.

Bei einem Turniersieg würde Rublew auch noch Alexander Zverev von Position sechs verdrängen. Der Hamburger war im Achtelfinale am Belgier David Goffin gescheitert.

(SID)

