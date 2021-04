Publiziert 01/04/2021 Am 16:53 GMT

Die Nummer vier der Welt wird die Zeit stattdessen mit Training auf Sand zu Hause in Österreich verbringen.

"Auf mich warten anstrengende Wochen, ich habe viel zu arbeiten", sagte Thiem, der im März in Dubai schon in der zweiten Runde am Südafrikaner Lloyd Harris gescheitert war.

(SID)

