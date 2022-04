Alexander Zverev hat beim ATP Masters in Monte Carlo am Karfreitag die Chance, zum zweiten Mal ins Halbfinale einzuziehen. Der Hamburger trifft im Viertelfinale auf Jannik Sinner, der in seinem Achtelfinale den Weltranglistenachten Andrey Rublev in drei Sätzen bezwang.

Zverev erreichte durch einen souveränen Zwei-Satz-Sieg gegen Pablo Carreño Busta die Runde der letzten Acht.

Ad

Nachdem seine Saison bislang enttäuschend verlief, wäre ein Halbfinal-Einzug für Zverev ein wichtiger Schritt zurück in die Erfolgsspur. Jannik Sinner möchte dagegen nach seinem Erreichen des Viertelfinals beim Masters in Miami nachlegen und es erstmals in diesem Jahr in ein Semifinale schaffen.

ATP Monte Carlo Zverev nach Viertelfinaleinzug gelöst: "Spiele nicht so richtig mit Taktik" VOR 21 STUNDEN

Das Viertelfinale zwischen Jannik Sinner und Alexander Zverev hier im Ticker:

Becker verteidigt Zverev im Eurosport-Podcast

Becker hält Zverevs Fehlverhalten für einen Fehler. Allerdings stößt dem 54-Jährigen sauer auf, dass Konkurrenten wie Rafael Nadal oder auch Casper Ruud sich dazu berufen fühlten, den Deutschen öffentlich zu maßregeln. "Was ich überhaupt nicht gut finde, ist, wenn andere Spieler das kritisieren. Da muss jeder wirklich bei sich bleiben und in den Spiegel gucken. Wir sind alle nicht perfekt, jeder rastet mal aus und das macht man einfach nicht", moniert Becker. Aus seiner Sicht seien "Tennisspieler auch Mannschaftskameraden" und da "sollte man Fehlverhalten von anderen wirklich nicht öffentlich kommentieren. Ich finde das falsch."

Hier geht's zur kompletten Folge von Das Gelbe vom Ball:

Sinner - Zverev: Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen aus Monte Carlo zum Viertelfinaltag beim ATP Masters. In der Runde der letzten Acht trifft heute Alexander Zverev auf Jannik Sinner. Christoph Niederkofler tickert die Partie für Euch live. Viel Spaß!

Das könnte Dich auch interessieren: Halep gesteht mentale Probleme: "Konnte mich drei Monate nicht freuen"

Becker analysiert Thiems Situation: "Kompliziert und schwierig"

ATP Monte Carlo Dominanter Auftritt: Zverev marschiert ins Viertelfinale VOR EINEM TAG